«Нафтогаз» обжалует решение суда по RosUkrEnergo

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО поручил НАК «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на определение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г., которым подтверждается решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Министерства топлива и энергетики Украины, переданном агентству УНИАН.

«Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО дал поручение НАК «Нафтогаз Украины» подготовить представление относительно апелляционного обжалования постановления Шевченковского районного суда Киева от 13 августа 2010 года по решениям Арбитражного трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля т.г. компания «РосУкрЭнерго АГ» обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязана возвратить «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа.