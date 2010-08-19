Долг по зарплате на госшахтах достиг 1 млрд. грн.

На государственных предприятиях угольной промышленности задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) составляет 1 млрд. грн., непосредственно перед работниками – 26,3 млн. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины.

В сообщении указывается, что Министерство угольной промышленности также не рассчиталось с работниками отрасли за июль, недоплачено 1,1 млрд. грн. (с начислениями), в том числе 660,5 млн. грн. – на руки.

На предприятиях, подчиненных Минуглепрому, по состоянию на 19 августа т.г. общая сумма задолженности по зарплате (с начислениями) составляет 995 млн. 56 тыс. грн. Из этой суммы на руки люди не получили 26 млн. 289 тыс. грн.

Согласно сообщению, общая сумма (с начислениями) недоплаченных средств (только за июль) составляет 1 млрд. 144 млн. 796 тыс. грн., из которых на руки работники не получили 660 млн. 557 тыс. грн.

По информации пресс-службы, на действующих угледобывающих предприятиях ситуация выглядит следующим образом: задолженность составляет 952 млн. 928 тыс. грн., в том числе непосредственно перед работниками – 7 млн. 226 тыс. грн.; сумма недоплаченного июльского заработка – 1 млрд. 122 млн. 493 тыс. грн., из которых на руки шахтеры не получили 647 млн. 107 тыс. грн.

На организации шахтостроительного комплекса приходится 27 млн. 652 тыс. грн. долгов, в том числе перед работниками – 13 млн. 124 тыс. грн. К тому же за июль шахтостроители еще не получили 10 млн. 153 тыс. грн., из них «чистыми» – 6 млн. 475 тыс. грн.

Еще 14 млн. 476 тыс. грн. составляет задолженность по шахтам III группы. На руки работники этих предприятий недополучили 5 млн. 939 тыс. грн. К тому же июльской зарплаты не поступило на предприятия на сумму 12 млн. 150 тыс. грн., из которых на руки – 6 млн. 975 тыс. грн.

При этом в пресс-службе отмечают, что по информации департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, вчера на брифинге по итогам заседания Кабмина министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО заявил, что «правительство обеспечивает выплату заработной платы трудящимся угольной отрасли в полном объеме». Он отметил, что текущей задолженности по выплате зарплат на сегодня нет.

Также в пресс-службе напомнили, что вчера на заседании правительства первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов выделить 800 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам к их профессиональному празднику.