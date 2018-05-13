Феномен «Нафтогаза» - чем больше вливаний, тем больше потери...

Создается впечатление, что все многолетние разговоры о реформировании, реорганизации и выведении из долговой ямы "Нафтогаза", видимо, просто красивый блеф. И нужен он лишь для успокоения внешних кредиторов и партнеров компании, да для "показухи" на народ - дескать, вот-вот все свершится, и станет газ для всех дешевым-дешевым. Впрочем, эффективность всех "кардинальных" шагов провоцирует еще одно "впечатление" - огромный, неповоротливый монополист, со сложными финансовыми потоками, выгоден ЛЮБОЙ власти даже в убыточном, в предбанкротном состоянии. А может быть - именно в предбанкротном состоянии?..



Новости о перипетиях вокруг главной газовой компании страны продолжают мутноватым потоком выливаться из теле-радиодинамиков и со страниц прессы на головы привыкшего ничему не удивляться украинского народа. Народа, за последние несколько лет, стараниями власти, неплохо поднаторевшего в вопросах как тонкостей финансово-банковской системы, так и внутриукраинских и международных газовых проблем. А что остается делать, если деньги для решения любых финансовых проблем на уровне государственном или топ-бизнесовом, так или иначе берутся непосредственно из кошелька рядового украинца. Минуя при этом, все остальные доступные для государства и бизнеса ресурсы. Доступные, но не такие "наваристые"... Так, последняя инициатива новой власти взять взаймы у МВФ потянула из кошельков рядовых граждан кругленькую сумму на оплату "скакнувших" на 50% тарифов на газ (хотя, рядовые украинцы, между прочим, кредит бы этот никогда на таких условиях не взяли - "крутнулись" бы и обошлись внутренними ресурсами). Так, что приходится поневоле следить за глобальными новостями и шахтеру, и учителю, и торговке на базаре. Новости продолжают поступать...

Шевченковский райсуд Киева в пятницу, 13 августа, подтвердил решение Стокгольмского арбитража и признал, что НАК "Нафтогаз Украины" нарушила контракт и обязана вернуть РосУкрЭнерго (РУЭ) 11 млрд. кубометров газа. Решение Шевченского суда можно считать окончательной капитуляцией государства перед кредиторами «Нафтогаза». Таким образом, к 1,8 млрд. долл. долга, который «Нафтогаз» должен погасить до конца 2012 года добавились еще 3 млрд. долл., именно столько сегодня стоят 11 млрд. куб. м газа. И это не считая текущих платежей «Газпрому», которые регулярно осуществляются в авральном режиме. Над «Нафтогазом» снова нависла угроза дефолта, которая впрочем и без того неотступно преследует компанию последние несколько лет. Конечно, разрядить обстановку в какой-то мере поможет решение Кабмина об увеличении уставного капитала НАКа на 7,4 млрд. грн. Также остается надежда и на повышенные с 1 августа на 50% тарифы на природный газ для населения и предприятий теплоэнергетики.

Впрочем, даже если все будет «хорошо», «Нафтогаз» лишь качнется на пропастью и снова продолжит свой путь на грани дефолта. Что же касается заявлений правительства о наращивании объемов газодобычи в Украине и выходе «Нафтогаза» из затяжного финансового кризиса, то в нынешних условиях они выглядят абсолютно иллюзорно.

«Нафтогаз» потив РосУкрЭнерго — защита в интересах нападения

Сегодня история с конфискованным у РУЭ газом безусловно проблема номер один для «Нафтогаза» и вариантов ее решения пока не просматривается. Напомним, что конфликт вокруг 11 млрд. кубометров газа, возник в начале 2009 года на фоне тяжелых переговоров с Россией о цене на газ. Тогда премьер-министр Юлия Тимошенко поручила «Нафтогазу» оформить право собственности на 11 млрд. кубометров газа, формально принадлежавших РосУкрЭнерго и закачанных в украинские подземные хранилища газа. Основанием стало право требования с трейдера долга в размере $1,7 млрд, который "Нафтогазу" переуступил "Газпром". На «Газпром» у РУЭ рука не поднялась, а вот на к Украине компания подала иск в Стокгольмский арбитражный суд, который и выиграла 8 июня 2010 года.

Где «Нафтогаз» будет изыскивать 11 млрд. кубометров газа или 3 млрд. долл. - непонятно. Министр топлива и энергетики Юрий Бойко уже заявлял, что изъять такой объем газа из баланса страны сегодня просто невозможно. Так что, НАК постарается еще побороться... 19 августа Ю.Бойко поручил НАК «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на определение Шевченковского райсуда Киева от 13 августа т.г., которым подтверждается решение Стокгольмского арбитражного суда. Однако эксперты крайне скептически оценивают шансы Украины на победу в этой тяжбе.

По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, РосУкрЭнерго в очереди кредиторов «Нафтогаза» стоит первым, и шансы на то, что НАК будет вынужден выплачивать этот долг очень велики. «При этом важно понимать, что в правительстве отсутствуют силы, которые готовы по-настоящему противостоять притезаниям РУЭ», - считает эксперт.

Руководитель энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар отмечает, что Кабмину следовало бы озаботитьсе тем, как сделать решение Стокгольмского арбитражного суда менее болезненным для Украины. «Можно было постараться сделать так, чтобы эта проблема перестала быть проблемой только для Украины — ведь за этот газ «Нафтогаз» заплатил «Газпрому», а не просто забрал его у РосУкрЭнерго. Но сейчас в бюжете «Нафтогаза» просто пробивают дырку в несколько миллиардов долларов», - добавил М.Гончар.

Никто в правительстве не говорит о готовности признавать долги перед РУЭ, но и жестких заявлений в защиту "Нафтогаза" тоже не слышно. В оппозиции же заявляют о том, что «Нафтогаз» умышленно проиграл дело действуя в интересах совладельца РосУкрЭнерго Дмитрия Фирташа. В ходе пресс-конференции 19 августа народный депутат Украины (БЮТ), премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев обратил внимание на то, что решение Шевченковского суда появилось на фоне повышения на 50% цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. «На сегодняшний день господин Фирташ контролирует почти 90% областных распределительных газовых сетей Украины. Фактически, новая цена на газ является одним звеном продажи Украины компании «РосУкрЭнерго», и рассчитывается за это своим карманом фактически каждый гражданин Украины, потребляющий хотя бы один кубический метр газа», – подчеркнул С.Соболев.

Оппозиционный премьер-министр высказал далеко не новое предположение о том, что власти будут расплачиваться с РУЭ за счет рядовых потребителей газа. Но от того, что нам об этом уже говорили, легче как-то не становится.

Прибыль - себе, долги и проблемы - государству



Михаил Гончар убежден, что как увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», так и повышение цен на газ для населения — это меры временного характера и они не принесут «Нафтогазу» существенного оздоровления. «Тяжелобольному подключат кислородную подушку и ему конечно станет несколько легче. Вместе с тем, увеличение уставного капитала, это практически то же самое, что делалось предыдущим правительством, когда оно выкупало ОВГЗ «Нафтогаза», - сказал эксперт и добавил: «Складывается впечатление, что Кабмин продолжит держать «Нафтогаз» в режиме финансового донора для «Газпрома». Мы знаем, что ценовая формула, по которой «Нафтогаз» покупает российский газ, в результате дает Украине такой уровень цен, который превышает цену российского газа для наших европейских соседей. В своем нынешнем виде «Нафтогаз» позволяет «Газпрому» частично компенсировать свои потери на европейском рынке за счет Украины. В результате сохранение нынешней непрозрачной структуры «Нафтогаза» устраивает многих заинтересованных людей, как в Украине, так и в России».

М.Гончар напомнил, что значительная часть украинского олигархата заработала свой капитал на перепродаже российского газа внутри Украины, и произошло это благодаря все той же непрозрачности «Нафтогаза». «Соответственно, наши олигархи заинтересованы в том, чтобы и дальше паразитировать на финансовых потоках от продажи газа. Тут действует формула — прибыль в частные карманы, а долги и проблемы оставляем государству», - убежден эксперт.

Пойдут ли деньги от повышенных тарифов на собственную газодобычу?



17 августа первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев заявил о том, что Украина планирует за три года увеличить собственную добычу газа в 1,5 раза – до 30 млрд. кубометров. Ранее министр топлива и энергетики Юрий Бойко обещал, что деньги полученные от повышения тарифов на газ для населения будут инвестироваться в добычу украинского газа. К тому же, МВФ, вместе с требованием повысить тарифы на газ для населения, рекомендовал Украине активнее развивать добычу отечественного газа. Все выглядит вполне логично, если бы не одно «но» в виде черной дыры под названием «Нафтогаз», который помимо всего прочего ведает и газодобычей в Украине.



Михаил Гончар, как и большинство его коллег, не подвергает сомнению необходимось повышения цен на газ для населения до рыночно обоснованных, но считает, что правительство просто обязано продемонстрировать гражданам Украины прозрачность этого процесса. «Люди должны увидеть, что их деньги не пойдут на расчеты НАК «Нафтогаз» с РосУкрЭнерго. Кто бы на уровне правительства что не говорил, но корпоративный бюджет «Нафтогаза» - это один котел, и если в него вольются дополнительные средства от повышения тарифов, то рядовой потребитель имеет право видеть, на что они в итоге будут потрачены. В Кабмине должны выполнить свое обещание и направить хотя бы часть этих денег на инвестиции в увеличение добычи собственного газа. Но непрозрачная сутруктура самого «Нафтогаза» и его финансовых потоков для потребителей газа, всегда пораждает сомнения в том, что деньги будут потрачены на благие цели. Решить эту проблему невозможно без глубокого реформирования «Нафтогаза», - считает руководитель энергетических программ центра «Номос».

Рассуждая о перспективах повышения энергетической независимости Украиной не в коем случае нельзя забывать о «Газпроме». Вполне логично допустить, что российский монополист сделает все что в его силах, для того чтобы не допустить увеличения потребления Украиной собственного газа в ущерб российскому. Но это так сказать один из факторов риска, который опять же можно решить, реформировав «Нафтогаз». Если из НАКа будет выделена самостоятельная газодобывающая компания, у нее будут хорошие шансы избежать давления «Газпрома», к которому так восприимчив нынешний «Нафтогаз».

В свою очередь, Александр Нарбут отметил, что хотя НКРЭ и подняла цену на добываемый отечественными компаниями газа, но не на столько, чтобы можно было говорить о том, что добыча газа в Украине стала делом действительно рентабельным. «Мотивов для инвестирования в развитие газодобычи по прежнему нет. Для того чтобы поднять эффективность таких газодобывающих компаний, как «Укргаздобыча» или «Черноморнефтегаз», необходимо в конце концов провести реформирование НАК «Нафтогаз», о котором уже так много сказано. НАК сегодня остается большой "прачечной", и большое количество денег уходит из отрасли. Поэтому сколько тарифы не повышай, но их все равно не будет хватать», - сказал эксперт.

При этом он обратил внимание и на невысокий процент собираемости коммунальных платежей в Украине. «По моим данным уровень собираемости коммунальных платежей в Украине - чуть более 60%, а при новых ценах она будет стремиться к 50%. В результате, в абсолютном выражении, объем средств, поступающих «Нафтогазу» от от населения за потребленный газ не увеличится. Когда Кабмин говорит о развитии газодобычи, за счет повышения тарифов для населения, то хотелось бы, чтобы эти заявления были подкреплены конкретными расчетами и бизнеспланами», - подытожил А.Нарбут.

Дефолт "Нафтогаза", как последнее эффективное средство реанимации?



Из всего вышесказанного складывается впечатление, что единственная перспектива отечественной газовой отрасли - продолжать обслуживать интересы узкого круга олигархов и «Газпрома». С другой стороны, несмотря на все испытания, выпавшие на долю «Нафтогаза», он продемонстрировал свою жизнестойкость и, возможно, способен просуществовать без особых изменений еще довольно долго. Главное, чтобы это устраивало все заинтересованные стороны. «Нафтогаз» вполне справляется с теми задачами, которые стоят поставлены перед ним сегодня. Другое дело, что среди них нет самой главной — обретения Украиной реальной энергетической независимости.

Все, на что мы можем рассчитывать в сегодяншних условиях, это уступки «Газпрома» в обмен на подписание Украиной выгодных России политических договоренностей, аналогичных пролонгации договора по ЧФ РФ (которые, кстати, так и не спасли рядовых украинцев от повышения тарифов, несмотря на заявления премьера Азарова и прочих правительственных чиновников - ред.). Но сегодня и этот вариант не просматривается - предоставив 30% скидку на газ, Россия дает понять, что тема уступок по газу для Украины закрыта всерьез и надолго.

В итоге единственная надежда на изменение ситуации обретает весьма парадоксальный вид — дефолт «Нафтогаза» становится последним шансом на оздоровление отрасли. Может быть банкротство НАКа заставит власть начать реформирование компании. Хотя, как показывают события последних лет, вероятнось дефолта «Нафтогаза» хотя и велика, но не намного больше, чем шансы на его глубокую реорганизацию.

Антон Лосев (УНИАН)

