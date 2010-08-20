Сегодня состоится рассмотрение дела Макаренко

Сегодня в 10.30 в Печерском районном суде города Киева состоится рассмотрение дела экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, А.МАКАРЕНКО был задержан в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".