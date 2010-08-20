Сегодня состоится рассмотрение дела Макаренко
10:10, 20 августа 2010Энергетика
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В Печерском суде
Сегодня в 10.30 в Печерском районном суде города Киева состоится рассмотрение дела экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.
Как сообщалось, А.МАКАРЕНКО был задержан в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.
Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".
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