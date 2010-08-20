КГГА собирается погасить долг «Киевэнерго» векселями

Киевская городская государственная администрация собирается погасить задолженность «Киевэнерго» перед газопоставщиками по вексельной схеме.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

“Предложение заключается в том, что в соответствии с договором перевода долга КГГА напрямую рассчитывается векселем с “Газом Украины”, без участия “Киевэнерго”. “Газ Украины”, в свою очередь, реализует вексель финансовым учреждениям и, таким образом, получает деньги за топливо”, - объяснил председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, при такой схеме “Киевэнерго” избегает двойного налогообложения, что “в условиях сложного финансового положения компании неразумно и вообще недопустимо".

Как отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ, вексельная схема погашения долга КГГА перед АК «Киевэнерго» по разнице в тарифах временно решит вопрос стабильности газоснабжения объектов столичной энергокомпании.

«Введение вексельной схемы - решение эффективное, но временное. Его преимущество в срочности реализации. Но “Киевэнерго” устроит лишь та вексельная схема, которая разработана компанией совместно с «Газом Украины», - сказал он.

По словам Э.СОКОЛОВСКОГО, введение вексельной схемы погашения долга КГГА перед АК «Киевэнерго» по разнице в тарифах до начала нынешнего отопительного сезона позволит АК «Киевэнерго» не иметь долгов перед ДК «Газ Украины» за предыдущие периоды. Следовательно, подчеркнул он, энергокомпания сможет подписать договоры на поставки топлива с газопоставщиками до конца года, но вопрос оплаты за него остается открытым.

Срок введения вексельной схемы зависит от переговоров КГГА с финансовыми учреждениями, которые должны приобрести векселя, сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным ДК «Газ Украины», на 14 августа т.г. долг столичной энергокомпании «Киевэнерго» за газ превышает 1,94 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 55%).