У правоохранительных органов есть много данных, подтверждающих, что экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН находится за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на брифинге.

"Много было данных о том, что он уехал за границу, поэтому в зависимости от того, где он будет, там и будем его искать, если будут официальные документы на его розыск", - сказал А.МОГИЛЕВ. Он также добавил, что как только в Министерство внутренних дел поступят официальные документы на розыск Б.ДАНИЛИШИНА, милиция сразу же приступит к его поискам.

Как сообщал УНИАН, против Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 - злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия - по факту причинения им убытков государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в ГПУ сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела.

Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что бывший министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

По данным ГПУ, 11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не появлялся на допросы к следователю прокуратуры.