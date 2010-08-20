"Батькивщина" обжалует решение Шевченковского суда о возвращении газа "РосУкрЭнерго"

Председатель партии ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что партия "Батькивщина" обжалует решение Шевченковского суда о возвращении Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" 12,1 млрд. кубометров природного газа компании "РосУкрЭнерго".

Текст соответствующего заявления размещен на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Решение Шевченковского райсуда принималось не в суде, а в кабинете ЯНУКОВИЧА. К сожалению, недавняя так называемая судебная реформа лишила судей последней возможности принимать правосудные решения", - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, это решение фактически означает, что "каждого гражданина Украины обложили персональным налогом в пользу лично ЯНУКОВИЧА, ФИРТАША и БОЙКО и других представителей "РосУкрЭнерго". "Безусловно, мы будем обжаловать в судах это несправедливое по отношению к стране и гражданам решение Шевченковского райсуда. Но нужно честно признать, что наши суды всегда были слабым звеном защиты государственных интересов, а после прихода ЯНУКОВИЧА и внедрения "судебной реформы" вообще превратились во второстепенный департамент Администрации Президента. Поэтому рассчитывать, что в судах удастся получить справедливое решение - напрасное дело", - считает лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Шевченковский райсуд отказался взять к рассмотрению иски тысяч граждан, которые пытались остановить эту незаконную сделку.

"Недавно по требованию британской разведки МИ-5 британская баронесса Полин НЕВИЛЛ-ДЖОНС потеряла должность советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности из-за своих связей с совладельцем компании "РосУкрЭнерго" Дмитрием ФИРТАШЕМ. А у нас на глазах всего общества ФИРТАШ делит свои коррупционные доходы лично с ЯНУКОВИЧЕМ при полной поддержке силовых структур: СБУ, ГПУ и судов... Странно, но мировая общественность, Международный валютный фонд, которые также стали свидетелями этой грязной сделки, до сих пор не выразили своего возмущения по этому поводу", - заявляет лидер "Батькивщины".

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз призвала граждан прийти 7 сентября к Верховной Раде, чтобы поддержать оппозицию для введения с 1 января 2010 года моратория на повышение цены на газ для населения и жилищно-коммунальных тарифов. "Если вы не хотите из собственного семейного бюджета удовлетворять коррупционные аппетиты ФИРТАША и ЯНУКОВИЧА - в первый день работы Верховной Рады, 7 сентября, придите к стенам парламента и вместе с нами требуйте соблюдения своих прав. Думаю, вы согласитесь, что только объединение усилий народа и оппозиции и наши единодушные решительные действия позволят отстоять ваши законные интересы", - заявила лидер "Батькивщины".