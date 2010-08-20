БЮТ: Кабмин должен дать Киеву заем для погашения долгов «Киевэнерго»

В БЮТ считают, что для погашения долгов «Киевэнерго» Кабинет министров должен предоставить Киеву необходимую сумму денег без обязательства уплаты процентов, с погашением в следующем году.

Такой выход из ситуации видит член Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, депутат фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете Сергей МЕЛЬНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете.

В частности, по его словам, для того чтобы погасить долг перед «Киевэнерго», Киев должен получить ссуду за счет средств единого казначейского счета на условиях ее возврата без начисления процентов за пользование этими деньгами.

«Прежде, чем брать для Киева ссуду у коммерческих банков, и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ должен учесть две вещи: во-первых, согласно ст. 74 Бюджетного кодекса расходы местного бюджета на обслуживание долга не могут превышать 10 процентов расходов общего фонда местного бюджета», - отметил С.МЕЛЬНИК.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день совокупный долг столицы уже составляет около 8 млрд. грн., а до конца года составит все 11,5 миллиардов.

«Во-вторых, А.ПОПОВ не имеет права брать какие-либо кредиты без решения депутатского корпуса Киевсовета. В то же время все попытки БЮТ созвать внеочередную сессию, посвященную проблеме тарифов, остались проигнорированными якобы из-за того, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в отпуске», - заявил С.МЕЛЬНИК.

Поэтому депутат БЮТ и предложил свой выход из ситуации.

Также, считает С.МЕЛЬНИК, проблему компенсации разницы в тарифах можно решить еще проще - «уменьшить изъятие из столичного бюджета в государственный - пусть Кабмин отдаст деньги, которые забрал у киевлян».

Кроме того, бютовец высказал мнение, что сумма долга перед «Киевэнерго» может быть значительно завышена от реальных показателей.

«Ведь до сих пор точно неизвестно, проводился ли властью реальный аудит долга, и предостережения, что расчеты сделаны неправильно - вместо этого речь идет о банальном отмывании денег из местного бюджета - столичной властью не опровергнуты», - сказал депутат.

Как сообщалось, исполняющий обязанности председателя КГГА А.ПОПОВ заявил о намерениях Киевской администрации до 6 сентября за счет ссуды в сумме более 2 млрд. грн. компенсировать энергопоставляющей компании «Киевэнерго» разницу между установленными тарифами и себестоимостью предоставляемых ею коммунальных услуг.