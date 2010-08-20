Нефть дешевеет

Цены на нефть в пятницу продолжают снижение на фоне сомнений инвесторов в восстановлении американской экономики, сообщает РИА Новости

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 14.28 мск уменьшилась на 1,15 доллара за баррель, или на 1,6% - до 73,28 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 14.39 мск понизилась на 0,98 доллара, или на 1,3% - до 73,65 доллара за баррель.

По итогам четверга стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 74,43 доллара за баррель.

В четверг министерство труда США опубликовало пессимистичные данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 августа, выросло на 12 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 500 тысяч. При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 7 августа, пересмотрено в сторону повышения - до 488 тысяч с 484 тысяч.

Кроме того, в Филадельфии зафиксирован сильный спад промышленной активности. Экономический индекс Федерального резервного банка Филадельфии в июле упал до минус 7,7 пункта - это самый низкий показатель с июля 2009 года.