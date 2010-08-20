Phoenix: решение суда подтверждает согласие власти вернуть газ «РУЭ»

Постановление киевского суда можно рассматривать как согласие украинской власти вернуть газ компании «РосУкрЭнерго».

Такое предположение содержится в аналитическом обзоре, подготовленном аналитиком инвестиционной компании Phoenix Capital Александром ЛОЗОВЫМ.

При этом аналитик подчеркнул, что решение Стокгольмского суда было не обязательным для исполнения в Украине и могло быть проигнорировано «Нафтогазом».

По мнению А.ЛОЗОВОГО, спор между государственной газовой монополией «Нафтогаз Украины» и компанией «РосУкрЭнерго» о принадлежности более 12,1 млн. кубометров газа подходит к завершению. Российская газета «Коммерсант» 19 августа сообщила, что киевский суд подтвердил предыдущее решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Нафтогаз Украины» передать 12,1 млн. кубометров газа компании «РосУкрЭнерго» до 1 сентября 2010 года (либо в другой день, определенный по согласию сторон). Передача газа может обойтись «Нафтогазу» в 3 млрд. долларов. Суд также определил, что «Нафтогаз» должен дополнительно заплатить «РосУкрЭнерго» 184 млн. долларов.

«Учитывая, что ожидаемый дефицит государственной монополии в 2010 году оценивается в размере 7,4 млрд. грн., способность компании покрыть расходы на поставку газа «РосУкрЭнерго» будет зависеть от трансфертов из государственного бюджета или от новых займов у государственных банков. В целом же решение киевского суда усиливает сомнения по поводу финансовых перспектив «Нафтогаза» в следующем году», - считает аналитик.

Как полагает А.ЛОЗОВОЙ, значительных изменений в решении суда не ожидается. Хотя вполне вероятно продолжение судебных тяжб между «Нафтогазом» и «РосУкрЭнерго» вряд ли решение суда изменится в будущем. НАК закончит 2010 год с дефицитом. Несмотря на недавнее увеличение цены на газ для населения на 50%, согласно официальному бюджету «Нафтогаза» на 2010год ожидается, что дефицит компании составит 7,4 млрд. грн. Правительство уже сообщило о намерении выпустить ОВГЗ на соответствующую сумму, которая будет использована для пополнения собственного капитала компании. В текущем году финансовые показатели «Нафтогаза» останутся под давлением.

Аналитик прогнозирует, что, учитывая новые обязательства перед «РосУкрЭнерго» в размере 3 млрд. долларов, дефицит «Нафтогаза» в 2010 году может превысить 936,7 млн. долларов. А.ЛОЗОВОЙ определяет три основных источника финансирования, за счет которых компания может погасить обязательства перед газотрейдером. «Нафтогаз» может получить финансирование у государственного «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» - такой способ уже использовался в 2009 году. Правительство Украины также может выпустить ОВГЗ и за счет них покрыть дефицит, и в краткосрочном периоде власти, скорее всего, прибегнут к этому способу. Кроме того, Кабмин может направить «Нафтогазу» средства из госбюджета. «Однако, учитывая ограниченные доходы бюджета 2010 года, этот вариант выглядит наименее вероятным», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО уже поручил НАК «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на определение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г., которым подтверждается решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

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