Газпром и Нафтогаз снова говорят о создании СП

В Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

Сегодня в центральном офисе «Газпрома» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Стороны выразили удовлетворение ходом взаимодействия ОАО «Газпром»

и НАК «Нафтогаз Украины» в рамках долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа.

«На встрече речь шла о развитии стратегического партнерства компаний, начат новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

25 июня А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогаз Украина» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.