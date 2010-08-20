Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть в конце недели снижаются на фоне опасений трейдеров относительно восстановления спроса на топливо в США - крупнейшем потребителе энергоресурсов в мире, сообщает РИА Новости.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.29 мск уменьшилась на 0,88 доллара за баррель, или на 1,2% - до 73,55 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 18.39 мск понизилась на 0,73 доллара, или на 1,0% - до 73,90 доллара за баррель.

По итогам четверга стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 74,43 доллара за баррель.

За предыдущий день цены на нефть упали на 1,6% после публикации пессимистичных данных с рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 14 августа, выросло на 12 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 500 тысяч. При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 7 августа, пересмотрено в сторону повышения - до 488 тысяч с 484 тысяч.

"Цены упали до такого низкого уровня из-за плохих экономических новостей из США. Запасы сырья высоки - на уровне двадцатилетней давности, перспективы роста спроса на топливо уменьшаются", - заявил брокер BNP Paribas Commodity Futures Inc. из Нью-Йорка Том Бентц (Tom Bentz).