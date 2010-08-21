Украина не должна вносить госсобственность в активы СП Нафтогаза и Газпрома – Соколовский

В активы совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Украина не должна вносить государственную собственность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что не видит проблем в создании совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза», если его цель – улучшить определенные услуги, сделать их более доступными при условии, «чтобы в активы не вносилась государственная собственность». «Это недопустимо», – подчеркнул эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ уверен, что после достройки газопроводов «Южный поток» и «Северный поток» украинская газотранспортная система «не превратится в металлолом». «Наша труба нужна прежде всего нам, чтобы обеспечивать по территории Украины транспортировку газа украинскому потребителю», – сказал он.

Кроме того, эксперт считает повышение цены на газ «вынужденным шагом для данного правительства».

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день в стране должна быть жесткая государственная программа, которая бы предусматривала экономию газа как энергоносителя и как сырья для химической промышленности, а также увеличение добычи собственного газа. «Для этого нужно повышать цены на газ собственной добычи, а затем приводить к экономически обоснованным цены для населения и для других потребителей», – считает он.

При этом эксперт акцентировал внимание на том, что «если взять в относительном пересчете к минимальной заработной плате или минимальной пенсии, то украинец за газ платит намного больше, чем поляк, словак, венгр, потому что нет в Европе пенсии в 650 грн.».

Также, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, необходимо сделать все для того, чтобы реформа стимулировала добычу собственного газа, а также стимулировала потребителя экономить газ. Он предложил выдавать субсидии населению на определенный срок и обязать потребителей сократить потребление газа на какой-то процент. «Если не сократил – дальше не получаешь субсидию», – предложил свой вариант решения проблемы Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив при этом, что люди должны иметь условия для внедрения энергосберегающих технологий.

Как сообщал УНИАН, 28 мая т.г. председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных началах.

25 июня т.г. А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное с «Нафтогазом Украины» предприятие месторождение с запасами 1 трлн. кубометров газа.

20 августа т.г. в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».