Суд продлил содержание под стражей обвиняемых по делу РУЭ

Суд продлил содержание под стражей второго фигуранта дела по "незаконному" изъятию газа "РосУкрЭнерго" Анатолия Макаренко до 10 октября. До этого же числа продлили пребывание в СИЗО и экс-замглавы "Нафтогаза" Игорю Диденко, пишет Дело

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко до 10 октября. Об этом сообщил адвокат Макаренко Юрий Сухов.

"Решение по Макаренко - арест до 10 октября. Такого юридического беспредела я не видел", - сказал он.

Он рассказал, что он предоставил суду вывод Киевского национального университета им. Шевченко за подписью завкафедры уголовного права Петра Андрушко, в котором четко сказано, что в действиях Макаренко невозможно усмотреть какое-либо должностное преступление.

"То есть суд получил мнение специалиста, о том, что Макаренко ничего не совершил, и при этом суд продлил срок содержания под стражей... Ни в одном нормальном, уважающем себя государстве такое не возможно. У нас не правосудие, а "левосудие", - отметил Сухов.

Напомним, в пятницу Печерский райсуд Киева также продлил арест бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Диденко до 10 октября.

8 июня СБУ возбудила дело по факту растраты служащими "Нафтогаза" путем злоупотребления служебным положением 11 млрд. куб. м транзитного газа стоимостью 33,9 млрд. гривен, который принадлежал компании "РосУкрЭнерго". Диденко и Макаренко проходят по этому делу как обвиняемые.

Макаренко был задержан СБУ 23 июня.

30 июня ему было предъявлено обвинение в служебной халатности при растаможивании 11 млрд. куб. м газа в 2009 году.

2 июля Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева, который избрал мерой пресечения для Макаренко содержание под стражей сроком на 2 месяца до 25 августа.

После этого адвокаты Макаренко обратились в Верховный суд отменить арест из подзащитного.