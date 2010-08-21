Бойко просил у "Газпрома" гарантии

Украина хочет получить от "Газпрома" гарантии загруженности своей газотранспортной системы. Об этом шла речь 20 августа в Москве во время встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина с главой правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, стороны обсудили вопрос стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере. В частности, были рассмотрены вопросы загрузки украинской газотранспортной системы.

Как подчеркнул Ю.Бойко, вопрос загрузки украинской ГТС чрезвычайно важен для энергетической безопасности Украины. "Мы хотим получить гарантии от "Газпрома", что будут достаточные объемы транзита... Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне транспортных потоков российского газа", - отметил Ю.Бойко.

Напомним, накануне управление информации ОАО "Газпром" сообщило, что глава Минтопэнерго Ю.Бойко и глава правления ОАО "Газпром" А.Миллер возобновили переговоры о создании совместного предприятия "Нафтогаза" и "Газпрома".