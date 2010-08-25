Азаров заявил о необходимости пересмотра газовых контрактов с Россией

Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 6 августа этого года перечислила ОАО «Газпром» около 780 млн. долл. США за импортированный в июле природный газ. Цена природного газа для компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

Справка УНИАН. 21 апреля этого года в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. Кроме того, отменены пункты контракта, относящиеся к штрафным санкциям за недобор газа Украиной, которые по практике его выполнения не применялись. Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

В то же время в контракте от 19 января 2009 года на транзит российского газа по территории Украины не были предусмотрены штрафные санкции к "Газпрому" за невыполнение обязательств по транзиту газа.