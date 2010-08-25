Азаров: Правительство рассчиталось с шахтерами по зарплате

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство выполнило все обязательства перед шахтерами по выплате заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Угольная отрасль является одной из наиболее приоритетных для правительства. Доказательством этого является выполнение правительством в полном объеме обязательств по погашению задолженности по заработной плате шахтерам. Правительство сделало все, чтобы в дальнейшем задолженности не было вообще», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер обратил особое внимание на необходимость улучшения условий безопасности в угольнодобывающей отрасли. «В Украине только около 15% шахт соответствуют установленным нормам промышленной безопасности. Необходимо внедрить жесткий контроль за безопасностью, выделить значительные финансовые ресурсы, приложить большие организационные усилия», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины, на государственных предприятиях угольной промышленности задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) составляет 1 млрд. грн., непосредственно перед работниками – 26,3 млн. грн.

18 августа на заседании правительства первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов выделить 800 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам к их профессиональному празднику. День шахтера в Украине отмечают в последнее воскресенье августа.