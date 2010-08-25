Азаров: Правительство рассчиталось с шахтерами по зарплате
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.
«Угольная отрасль является одной из наиболее приоритетных для правительства. Доказательством этого является выполнение правительством в полном объеме обязательств по погашению задолженности по заработной плате шахтерам. Правительство сделало все, чтобы в дальнейшем задолженности не было вообще», - сказал Н.АЗАРОВ.
Премьер обратил особое внимание на необходимость улучшения условий безопасности в угольнодобывающей отрасли. «В Украине только около 15% шахт соответствуют установленным нормам промышленной безопасности. Необходимо внедрить жесткий контроль за безопасностью, выделить значительные финансовые ресурсы, приложить большие организационные усилия», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, по данным Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины, на государственных предприятиях угольной промышленности задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) составляет 1 млрд. грн., непосредственно перед работниками – 26,3 млн. грн.
18 августа на заседании правительства первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов выделить 800 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам к их профессиональному празднику. День шахтера в Украине отмечают в последнее воскресенье августа.