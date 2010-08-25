Предприятия ТКЭ-должники могут остаться без газа

ДК «Газ Украины» сообщает, что при наличии у предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., компания не будет заключать договора на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и прекратит выделять им плановые объемы природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При этом «Газ Украины» призывает руководителей местных органов власти и предприятий срочно принять меры по погашению задолженности за природный газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг.

Согласно сообщению, по состоянию на 20 августа, предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ лишь на 77%. Задолженность за этот период превышает 2,28 млрд грн.

Наибольшие долги за газ накопили предприятия ТКЭ Донецкой (471 млн грн.), Днепропетровской (332 млн грн.), Луганской (269 млн грн.), Харьковской (227 млн грн.) и Одесской (133 млн грн.) областей.

Кроме того, по состоянию на 20 августа т.г. столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,94 млрд грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 55%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (48%), Закарпатской (52%), Житомирской (62%) областей и г. Севастополь (56%).

Вместе с тем, на 100% рассчитались теплоэнергетические предприятия Николаева, на 97% - Черновицкой, на 95% - Полтавской, на 90% - Львовской и Черкасской областей.

ДК «Газ Украины» сообщает, что из-за низкого уровня расчетов и невыполнения договорных обязательств по стопроцентной оплате стоимости потребленного природного газа, на протяжении последних месяцев были сменены руководители ряда теплоснабжающих предприятий. Новые руководители возглавили, в частности, такие предприятия: «Днепропетровские городские тепловые сети», «Житомиртеплокоммунэнерго» Житомирского горсовета, «Теплоснабжение города Одессы», «Одесская ТЭЦ», «Николаевская ТЭЦ», «Северодонецкая ТЭЦ», «Лисичанская ТЭЦ», «Харьковская ТЭЦ-5» и «Херсонская ТЭЦ».

В случае нарушения теплопоставщиками дисциплины расчетов за потребленный газ, ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будет инициировать перед государственными и местными органами власти вопрос смены руководителей таких предприятий.

Как отмечают в компании, значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении" ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря 2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.