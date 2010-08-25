«Нафтогаз» намерен привлечь 136,3 млн. грн. кредитов

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь кредиты у трех банков общим объемом 136,3 млн. грн. Соответствующая информация размещена на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

В частности, согласно размещенной информации, 20 августа Министерство экономики согласовало для «Нафтогаза Украины» применение процедуры закупки у одного участника для проведения закупки услуг по предоставлению кредита (услуги по предоставлению кредитных средств в виде кредитной линии) у «ВТБ Капитал ПЛС» в размере 112,2 млн. грн., 5,233 млн. грн. у АБ "Диамантбанк" и 18,85 млн. грн. у ПАО "Проминвестбанк".

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.