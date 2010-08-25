Янукович: в Украине будет открыта одна из крупнейших в Европе солнечных электростанций

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уже в этом году в Украине будет введена в эксплуатацию одна из самых больших в Европе электростанций, которая будет использовать энергию солнца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил на заседании Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Киеве.

В то же время глава государства не уточнил, где эта электростанция будет расположена.

«А завод по изготовлению солнечных батарей будет открыт уже в сентябре», - также сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Как подчеркнул Президент, введение в эксплуатацию электростанций, которые используют альтернативные источники энергии, в частности, ветер и солнце, является важными мероприятиями в рамках реализации национальных проектов с целью экономического развития Украины и проведения в государстве масштабных реформ.