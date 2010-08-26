Из-за пожара на шахте эвакуированы 105 горняков

11:40, 26 августа 2010
Энергетика
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В Донецкой области

В среду в 15.45 в Дзержинске Донецкой области на шахте «Северная» на поверхности произошел пожар на генераторе постоянного тока в машинном отделении, который обеспечивает током подъемник.

В 18.20 тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

105 горняков, которые работали в шахте, выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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