Из-за пожара на шахте эвакуированы 105 горняков

В среду в 15.45 в Дзержинске Донецкой области на шахте «Северная» на поверхности произошел пожар на генераторе постоянного тока в машинном отделении, который обеспечивает током подъемник.

В 18.20 тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

105 горняков, которые работали в шахте, выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.