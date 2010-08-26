Эксперт: Украина добъется пересмотра цен на газ, пожертвовав ГТС или увеличив объемы закупки

Украина сможет добиться пересмотра «Газпромом» цен на российский газ, лишь пожертвовав контролем над собственной газотранспортной системой или увеличив объемы закупки импортного газа.

Такое мнение УНИАН высказал глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван НАДЕИН.

«Пересмотр формулы, согласно которой формируется цена на газ для Украины, крайне невыгоден РАО «Газпром». В нынешнем контракте их все устраивает, поэтому пойти на уступки они смогут, только если добьются своей главной цели – контроля над газотранспортной системой и увеличения объемов закупки голубого топлива», - отметил он.

По мнению эксперта, сегодня уже можно с уверенностью констатировать, что на рынке переизбыток голубого топлива – активно развиваются проекты по производству сжиженного природного газа, появляются новые технологии газодобычи, в том числе, и добыча сланцевого газа. "Все эти факторы уже оказывают заметное влияние на рынок: цены на газ сильно упали. В этой ситуации РАО «Газпром» пытается играть хорошую мину при плохой игре, и как можно дороже продать свой ресурс", - подчеркивает И.НАДЕИН.

По словам эксперта, РАО «Газпром» стремится ограничить конкуренцию на европейском рынке и ведет переговоры с Катаром о снижении им поставок газа в страны ЕС. Параллельно, в рамках газового ОПЕК, осуществляются попытки договориться об удержании цен на газ на мировом рынке.

«Но пока не все получается, и под давлением экономических факторов РАО «Газпром» вынужден пересматривать цены на газ. В частности, на прошлой неделе стало известно о снижении цен на голубое топливо для Латвии», - отметил И.НАДЕИН.

В этой ситуации, считает эксперт, Украина не должна опережать события и тем более, идти на значительные уступки во время переговоров с РФ.

«Скидка на газ, которую мы получили в апреле, действует 3 года. И, вместо того, чтобы увеличивать закупки голубого топлива и тратить на это дополнительные миллиарды долларов, лучше эти средства направить на строительство терминала сжиженного газа, реализацию программ по энергосбережению, развитию альтернативной энергетики и т.д. Потому что через год-два Россия будет вынуждена сама пересматривать формулу расчета цены на газ», - подытожил И.НАДЕИН.

***Ряд украинских СМИ ранее сообщали о том, что украинская сторона планирует добиваться от России снижения цены на газ путем увеличения объема закупок или создания совместного предприятия.