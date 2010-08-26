"Газпром" угрожает Литве судом за реформирование ГТС без разрешения России

"Газпром", единственный поставщик газа в Литву, пригрозил Вильнюсу судом в том случае, если Литва будет без консультаций с концерном реформировать газотранспортную систему.

Ранее сообщалось, что власти Литвы, пытаясь избавиться от влияния "Газпрома", инициировали раздел Lietuvos Dujos на транспортную и торговую составляющие. При этом более 37 процентов Lietuvos Dujos принадлежит российскому концерну.

Как сообщает агентство REGNUM, 25 августа премьер-министр Литвы Андрюс КУБИЛЮС и министр энергетики Арвидас СЕКМОКАС признали, что в правительство поступило письмо "Газпрома", в котором заявляется о возможности подачи иска в международный арбитраж. При этом А.СЕКМОКАС заявил, что тон письма "достаточно ультимативный" и его можно трактовать "как давление большой компании на маленькую страну".

Правительство Литвы в июле рассмотрело законопроект о разделении национального газового концерна Lietuvos dujos на два предприятия (транспортную и торговую компании) не позднее марта 2012 года. Такую возможность предусматривает принятый в 2009 году Третий энергопакет ЕС, направленный на развитие конкуренции на энергических рынках. Аналогичное решение в отношении газовой компании Eesti Gaas, на 47% принадлежащей "Газпрому" и "Итере", готовит Эстония.

Страны Прибалтики платят за российский газ самые высокие цены в ЕС, отмечает Лента.ру. Так, цена природного газа в Литве на 100-150 долларов выше цен на газ в Западной Европе. Власти Эстонии и Литвы полагают, что выделение газотранспортной системы в отдельную компанию позволит создать конкуренцию на газовых рынках и снизить цены на газ.

Литва, крупнейший потребитель российского топлива в Прибалтике, намерена построить терминал сжиженного газа мощностью в 3 миллиарда кубометров в год. Это, по мнению Вильнюса, позволит Литве полностью отказаться от дорогого российского газа. При этом в правительстве Литвы утверждают, что не разделив распределение и транспортировку газа, строить терминал нет смысла, поскольку государство не управляет газотранспортными магистралями.

Eesti Gaas и Lietuvos dujos являются монополистами по транспортировке и распределению, а также продаже российского газа в Эстонии и Литве. Акционерами Eesti Gaas являются "Газпром" (37% акций), E.ON Ruhrgas AG (33,66%), Fortum (17,72%), Itera Latvija (9,85%) и миноритарии. Акционерами Lietuvos dujos являются E.ON Ruhrgas International (38,9%), "Газпром" (37,1%) и правительство Литвы (17,7%).