Завтра Бойко встретится с руководством «Газпрома»

27 августа в Москве пройдет очередной раунд переговоров министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО с руководством «Газпрома».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

В частности, отвечая на вопрос, какую позицию занимает российская сторона по предложению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА пересмотреть газовые контракты, С.КУПРИЯНОВ сказал: «Конкретно это заявление мы никак не комментируем. Завтра у нас в гостях Ю.БОЙКО, возможно, он разъяснит позицию Украины по этому поводу. Возможно, после этого мы будем комментировать».

Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

По информации СМИ, в обмен на удешевление газа Украина готова увеличить закупку газа в России с 55 до 75 млрд. кубометров в год, а также пойти на уступки в вопросе создания СП с "Газпромом".

20 августа в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» 6 августа этого года перечислила ОАО «Газпром» около 780 млн. долл. США за импортированный в июле природный газ. Цена природного газа для компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.