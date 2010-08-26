Амосова назначена гендиректором концерна "Ядерное топливо"

Кабинет министров Украины назначил Татьяну АМОСОВУ генеральным диретором Государственного концерна "Ядерное топливо". Соотвестствующее распоряжение КМУ от 25 августа №1665-р обнародовано на правительственном сайте.

Ранее Кабмин освобил от должности генерального директора Госконцерна «Ядерное топливо» Владимира РЕДЬКО.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».