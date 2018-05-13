Соколовский: "Украинско-российские газовые контракты нужно не пересматривать, а аннулировать"...

Время критиковать кого-то за подписанные в 2009 году украинско-российские газовые контракты уже прошло, заявил в интервью УНИАН эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский. Поскольку Россия пока предлагает неприемлемые для Украины варианты корректировки документов, контракты нужно не пересматривать, а аннулировать и заключать новые.

- Богдан Иванович, сегодня в Украине и в России снова активизировалась тема пересмотра газовых контрактов. Как Вы считаете, означает ли это, что пересмотр все же произойдет в скором времени?

- Я думаю, что сегодня стоило бы говорить уже не о пересмотре, а об аннулировании старых контрактов (от 2009 г. - ред.) и заключении новых, на условиях, которые бы не ущемляли ни одну из сторон. Вариант – это вернуться де-факто к тем договоренностям которые достигли украинский и российский президенты Виктор Ющенко и Владимир Путин в феврале 2008 года. Речь идет о постепеном, в течение 3-5 лет, переходе на рыночные цены на транзит и закупку газа и создание двух СП для доставки газа до границы и продажи его на внутреннем рынке. Причем этим СП не должны передаваться национальные активы.

Думаю, что сейчас уже прошло время говорить о какой-то вине прежнего украинского правительства или же российкой стороны за невыгодные контракты. У новой власти было достаточно времени, чтоб изменить ситуацию. Тем более, что перед выборами новая власть обещала это сделать. Но пока в лучшую для нас сторону ничего не изменилось. Или тогда россияне давали какие-то обещания, которые сейчас не выполняют? Если так – то скажите об этом откровенно. А если с Россией таких договоренностей не было, то эти обещания были обычным замыливанием глаз.

У нас есть базовое украинско-российское соглашение 1997 года, где черным по белому написано, что не должно быть никаких экономических ущемлений. Это слабое, но все же основание чтобы расторгнуть эти контракты и заключить новые на взаимоприемлемых условиях.

- Известны ли Вам условия, при которых российская сторона могла бы пойти на изменение формулы определения цены на газ с целью ее уменьшения?

- У меня есть достоверная информация, что Россия предлагает увеличить объем закупки газа до 75 млрд кубов в год (сейчас Украина закупает 55 млрд. куб - ред.). И это подтверждает то, что ее интересует наш рынок газа, энергорынок, который будет продолжать действовать без внедрения энергосберегающих технологий. Иначе, зачем нам такие объемы газа?

- Украинская сторона рассматривает такой шаг как возможный вариант?

- Наша сторона, в частности, министр топлива и энергетики Юрий Бойко пока занимает более-менее прагматичную позицию, и на такой шаг идти не намерена. И другая группа которая готова все сдавать, в том числе и ГТС на невыгодных условиях, также не является сторонницей увеличения объемов закупки. Такое условие губит нашу добывающую отрасль и делает нецелесообразным проведения реформирования и модернизации газового сектора с целью сокращения потребления газа.

- А что это за "вторая группа", которая готова сдавать ГТС?

- Это группа, которая готова все отдать, чтоб не дразнить соседа и сберечь свои активы. Люди, которые не сильно заинтересованы в энергетической независимости Украины, а больше внимания уделяют достижению сиюминутных экономических успехов и стремятся любой ценой укрепить свое нынешнее политическое положение во власти

- Бойко будет в Москве уже завтра. Так на какие уступки может пойти Украина?

- Похоже на то, что готовность Украины сводится к тому, чтоб создавать на невыгодных для нас условиях СП по передаче России ГТС с целью, чтоб россияне имели прямой доступ к нашему потребителю. Во всяком случае, украинская сторона, насколько я знаю, не выдвигает никаких арнументов против такого варианта.

Россия, со своей стороны, заинтересована в том, чтоб подписывать сейчас долгосрочные контракты с нашими потребителями и фактически обязать металлургов и химиков на многие годы закупать большие объемы газа. Такой вариант никак не будет способствовать проведению реформ для повышения энергосбережения и выполнения программы Януковича по экономическому развитию Украины в целом.

- Спасибо за интервью.

Юрий Дощатов (УНИАН)