Российский эксперт: цены на газ для Украины снизятся при передаче Газпрому ГТС
Дальнейшее снижение цены на газ для Украины возможно при передаче под контроль «Газпрома» украинской газотранспортной системы.
Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ (Россия).
«Сейчас Украина хочет новую скиду на газ. Возникает вопрос – «за что?». Единственным элементом платежа, на мой взгляд, может выступать контроль над ГТС Украины», - сказал К.СИМОНОВ.
По его словам, Россия настаивала всегда на сохранении действующего газового контракта от 19 января 2009 года и уже пошла на довольно серьезные уступки. В частности, отказалась от штрафов за не потребленный газ, которые предусматривались этим соглашением. При этом он добавил, что объем этих штрафов превышает 8 млрд. долл.
Кроме этого, подписав Харьковское соглашение, Россия отказалась от экспортной пошлина на газ, поставляемый в Украину. По его словам, отказ от пошлины и как результат скидка на 30% или 100 долл. за тыс. куб. является платой за то, что формула цены сохранилась.
В тоже время, К.СИМОНОВ отметил, что действительно контракты от 19 января были составлены таким образом, что их можно трактовать как более выгодные для России. Например, в качестве основного товарного рынка привязки цены на газ для Украины была взята Италия, где цены на газ одни из самых высоких в Европе.
«Здесь можно согласится с тем, что действующий контракт в большей степени устраивает российскую сторону», - сказал он. Однако в этом контракте использован принцип, который лежит в основе всех долгосрочных контрактов в Европе, добавил он.
К.СИМОНОВ считает, что сохранить формулу цены надо, но можно привязать украинский газовый рынок к немецкому рынку, и вычесть стоимость транспортировки.
«Украина может говорить о смене рынка привязки, но тогда возникает вопрос, что делать с Харьковским договором и той 30% скидкой, которая за этим последовала. Когда Украина уже получает скидку, конечно можно требовать снижения цены дальше, но тогда возникают риски того, что пересмотр коснется не только контракта от 19 января, но и Харьковского соглашения. В таком случае результат может быть не очень оптимистичен для Украины», - сказал К.СИМОНОВ.
По его мнению, вопрос снижения цены на газ в любом случае будет решаться комплексно.
«Говоря о цене на газ, всегда надо думать, что будет с ГТС Украины в будущем», - сказал он. Эксперт добавил, что переговоры о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» пока ничем не завершились.
По его мнению, для Украины создания какой-то интеграционной модели выгодно, поскольку в случае строительство «Южного потока», транзитная труба будет не нужна.
«Это наиболее выгодное обоюдное решение и для России. Строительство «Южного потока» достаточно дорого, и возникают сомнения, будет ли этот проект экономически выгоден. Украина в таком случае сохранит свои транзитные возможности. Но пока труба остается в собственности Украины и сохраняет монополию, никаких гарантий спокойного транзита для РФ не будет», - считает К.СИМОНОВ.
Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.
Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.