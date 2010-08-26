В "Укрнафте" новый глава Набсовета
15:20, 26 августа 2010Энергетика
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Акционеры уволили Диденко и назначили Бакулина
Об этом УНИАН сообщил один из участников собрания.
Акционеры ОАО "Укрнафта" также приняли решение избрать в Набсовет компании еще трех представителей "Нафтогаза Украины" - Евгения КОРНЕЙЧУКА, Геннадия ЮРЬЕВА, Валентина ФРАНЧУКА, а также Эдуарда ШВЫДКОГО ("Газ Украины") и Сергея ВИНОКУРОВА ("Укртрансгаз").
Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.
50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».
В 2009 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 73,7% по сравнению с 2008 годом – до 378,783 млн. грн.
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