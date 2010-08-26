Газовые контракты с Россией надо не корректировать, а менять на новые - Соколовский

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что прошло время критиковать предыдущее правительство Украины и российскую сторону за подписанные в 2009 году газовые контракты, а их необходимо отменять и заключать новые.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Думаю, что сейчас уже прошло время говорить о вине старого правительства или же российской стороны за невыгодные контракты. У новой власти было достаточно времени, чтобы изменить ситуацию. Сегодня стоило бы говорить уже не о пересмотре, а аннулировании старых контрактов и заключении новых, на условиях, которые бы не ущемляли ни одну из сторон", - отметил эксперт.

Приемлемым вариантом Б.СОКОЛОВСКИЙ считает возврат к договоренностям, достигнутым экс-президентами Украины и России Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ в феврале 2008 года. "Речь идет о постепенном, в течение 3-5 лет, переходе на рыночные цены на транзит и закупку газа и создание двух СП для доставки газа до границы и продажи его на внутреннем рынке. Причем этим СП не должны передаваться национальные активы. Тем более что перед выборами новая власть обещала это сделать. Или тогда россияне давали какие-то обещания, которые сейчас не выполняют? Если так - то скажите об этом откровенно. А если с Россией таких договоренностей не было, то эти обещания были обычным замыливанием глаз", - сказал эксперт.

Он напомнил о существовании базового украинско-российского соглашения 1997 года, где говорится о недопустимости никаких экономических ущемлений сторон при сотрудничестве в газовой сфере.

"Это слабое, но все же основание, чтобы разорвать эти контракты и составить новые на взаимоприемлемых условиях", - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.