Газпром удвоил поставки газа в Турцию

Поставки газа в Турцию, осуществляемые "Газпромом" по "Голубому потоку", увеличены почти вдвое - до 37 миллионов кубометров в сутки из-за взрыва на газопроводе из Ирана, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Произошедший 25 августа взрыв на газопроводе в турецкой провинции Агры, обеспечивающем поток природного газа из Ирана в Турцию, вызвал еще большую потребность турецкой стороны в газе из России. Суточные объемы поставок по "Голубому потоку" увеличиваются до 37 миллионов кубометров, то есть практически вдвое", - сказал Куприянов.

"Газпром" не впервые идет навстречу просьбам турецких партнеров и увеличивает суточные поставки в случаях, когда возникают аварии и другие трудности с получением газа из других источников, отметил он.

Кроме того, поставки газа в Турцию группой "Газпром" по газопроводу "Голубой поток" возрастают в связи с постепенным восстановлением турецкой экономики после кризиса, добавил Куприянов.