Нафтогаз планирует в этом году дополнительно получить 3 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает до конца текущего года дополнительно получить 3 млрд. грн. в результате повышения розничных цен на газ для населения на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Юрий КОЛБУШКИН сегодня в ходе встречи представителей Федерации профсоюзов Украины с представителями правительства.

«Всего мы до конца текущего года получим 3 млрд. грн. (от повышения цен – УНИАН), и все это пойдет на развитие газовой отрасли», – сказал Ю.КОЛБУШКИН.

По его словам, повышение цен для населения, снижение цен на импортируемый газ, а также другие предпринимаемые правительством меры позволят уменьшить дефицит бюджета «Нафтогаза» до 7,3 млрд. грн. по сравнению с планируемыми 40 млрд. грн. в начале текущего года.

По словам представителя компании, в 2011 году бюджет «Нафтогаза» ожидается бездефицитным.

Напомним, 13 июля 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населения.

Как сообщал УНИАН, 23 июня т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

4 августа председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил, что Кабинет Министров Украины принял за основу финансовый план НАКа на 2010 год. При этом он дал понять, что дефицит, закладываемый в проект финплана, будет меньше 10 млрд. грн.

Кабинет министров Украины своим постановлением №713 от 4 августа т.г. утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.