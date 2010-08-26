Россия предлагает неприемлемые условия для снижения цены на газ – Соколовский

Россия на данном этапе предлагает Украине неприемлемые условия для снижения цены на газ.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«У меня есть достоверная информация, что Россия предлагает увеличить объем закупки газа до 75 млрд. кубов. И это подтверждает то, что ее интересует наш рынок газа без внедрения энергосберегающих технологий. Иначе зачем нам такие объемы газа?» - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона не соглашается на такой вариант.

"Наша сторона, в частности, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО пока занимает более-менее прагматичную позицию и на такой шаг идти не намерен. И другая группа, которая готова все сдавать, в том числе и ГТС на невыгодных условиях, также не является сторонником увеличения объемов закупки. Такое условие губит нашу добывающую отрасль и делает нецелесообразным проведение реформирования и модернизации газового сектора с целью сокращения потребления газа», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. Вместе с тем он отметил, что Украина демонстрирует готовность создать на невыгодных условиях СП по передаче России ГТС для того, чтобы россияне имели прямой доступ к внутреннему рынку газа.

«Во всяком случае, украинская сторона, насколько я знаю, не выдвигает никаких аргументов против такого варианта», - отметил эксперт.

Россия, сказал он, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы подписывать сейчас долгосрочные контракты с украинскими потребителями и фактически обязать металлургов и химиков на многие годы закупать большие объемы газа. «Такой вариант никак не будет способствовать проведению реформ для энергосбережения и выполнению программы экономического развития Виктора ЯНУКОВИЧА», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.