В ПХГ закачано 20 млрд. куб. м газа

В украинские подземные хранилища газа (ПХГ) закачано 20 млрд. кубометров газа.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Юрий КОЛБУШКИН.

По его словам, объем покупки импортного газа в августе текущего года составит 2,8-3 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, до начала нового отопительного сезона НАК «Нафтогаз Украины» планирует накопить в ПХГ около 27 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.