Южный поток может протянуться до Албании

Страны, соседствующие с Албанией, выразили готовность построить ветку от планируемого газопровода "Южный поток" до албанского порта Влера, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на слова премьер-министра Албании Сали Бериша (Sali Berisha).

Проект "Южный поток" предусматривает прокладку по дну Черного моря газопровода протяженностью около 900 километров из Новороссийска в болгарский порт Варну. Его инициаторами выступили Россия и Италия. По газопроводу, производительность морского участка которого составит 63 миллиарда кубометров в год, уже с 2015 года должно экспортироваться около 35% общего объема поставок российского газа в Европу, сообщает РИА Новости.

Основные европейские газопроводы обходят Албанию, несмотря на географическое положение между Западной и Восточной Европой.

С 2012 года Албания сможет получать газ по газопроводу TAP (Трансадриатический газопровод), входящему наряду с проектами Nabucco и ТGI (Турция-Греция-Италия) в Южный энергетический коридор, протяженностью 520 километров. По газопроводу планируется поставлять газ из прикаспийского региона в Юго-Восточную Италию через Турцию, Грецию и Албанию. Газопровод включает в себя 115-километровый подводный участок от Албании до Италии.