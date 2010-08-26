Афганистан впервые начал добычу нефти

Афганистан, который потенциально располагает запасом полезных ископаемых на миллиарды долларов, сегодня впервые начал добычу нефти и планирует добывать в дальнейшем 800 баррелей в день, заявили сегодня источник в правительстве страны. Министерство природных ресурсов Афганистана планирует в ближайшем времени объявить тендер на разработку месторождения в провинции Сари-Пул на севере страны, сообщает Reuters.