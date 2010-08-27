КГГА рассчитается за газ векселями

Кабинет Министров Украины согласовал предложение Киевской городской государственной администрации относительно выдачи векселей в рамках бюджетного ассигнования на 2010 год для погашения задолженности столичного бюджета по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию и ее себестоимости.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 18 августа 2010 года №721 «О проведении вексельных расчетов по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию», текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Кроме того, данным постановлением правительство утвердило порядок выдачи в 2010 году органами местного самоуправления Киева векселей, их оборота и погашения.

Данный порядок определяет механизм выдачи простых векселей для оформления обязательств бюджета г. Киева, которые возникли в связи с разницей фактической стоимости тепловой энергии, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, предприятиям, учреждениям и организациям, а также их обращения и погашения.

По векселям предусматривается, что на сумму, которая подлежит уплате, ежемесячно насчитываются проценты в размере учетной ставки Национального банка, к которым добавляются 5% годовых. Проценты начисляются с даты учета векселей банком.

Перечень предприятий, обязательства перед которыми оформляются векселями, определяется Киевским городским советом.

Срок платежа по векселям, который вносится ежемесячно равными частями, — установленная дата, но не раньше 1 октября в 2011 года и не позже 1 июня 2013 года.

Векселя реализовываются на бездисконтном основании.

Средства, полученные от реализации векселей, перечисляются не позже следующего дня после их получения для погашения задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины” за потребленный природный газ.

Погашение векселей осуществляется за счет средств бюджета г. Киева.