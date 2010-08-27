Апелляционный суд оставил Диденко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего первого заместителя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла сегодня на апелляцию адвокатов И.ДИДЕНКО коллегия судей указанного суда, подтвердив таким образом постановление Печерского районного суда столицы, которым И.ДИДЕНКО по представлению следователя СБУ был продлен до трех месяцев срок содержания под стражей.

Как отмечается в постановлении, «доводы адвокатов И.ДИДЕНКО об изменении ему меры пресечения не нашли подтверждения во время апелляционного рассмотрения жалобы».

Также суд не принял во внимание и оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов и самого И.ДИДЕНКО об изменении последнему меры пресечения с ареста на освобождение из-под стражи через внесение денежного залога, сумму которого должен был бы определить суд, или на освобождение на поруки 26 народных депутатов.

Судья объявил постановление в присутствии самого обвиняемого, который был доставлен в зал суда под конвоем в составе 8 вооруженных военнослужащих Внутренних войск МВД Украины.

Давая объяснение в ходе судебного заседания, И.ДИДЕНКО дважды давал отвод составу коллегии судей. Сначала он мотивировал свое требование их заангажированностью, а соответственно невозможностью должным образом беспристрастно рассмотреть апелляционную жалобу относительно изменения меры пресечения.

«Я считаю, что вы абсолютно заангажированы, и решение можете прочитать сейчас. Поэтому не доверяю всем вам. У меня есть информация, что вы уже в субботу утром, до того как поступили документы жалобы, готовы были рассмотреть апелляцию», - сказал И.ДИДЕНКО, аргументируя свой отвод судьям.

Посоветовавшись, коллегия судей не нашла оснований для удовлетворения его ходатайства.

В другом случае обвиняемый обратился с заявлением об отводе всем судьям в связи с тем, что его адвокатам отказали в удовлетворении ходатайству относительно фиксации хода судебного процесса техническими средствами. Суд также отклонил этот отвод по тем же причинам, что и предыдущие.

Кроме того, давая объяснение в ходе судебного заседания по поводу выдвинутых ему обвинений, И.ДИДЕНКО сказал: «Я втянут в политическую разборку. То, что происходит сейчас, нормальная политическая разборка. Да, она происходит во всех странах мира, но не на основании лжи».

Вместе с тем И.ДИДЕНКО обратился в суд с просьбой освободить его из-под стражи, соединив все остальные меры пресечений, предусмотренные законом, в частности, подписку о невыезде, внесение денежного залога, взятие на поруки. «Я предлагаю скомбинировать все меры пресечений и оставить возможность, чтобы я приезжал к следствию. Я готов каждый божий день, включая субботу и воскресенье, приходить в СБУ в 8 утра и до 22.00, и отвечать на их вопросы», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он также отметил, что готов сдать все загранпаспорта, а также паспорт гражданина Украины, чтобы суд и следователи убедились, что он не намерен скрываться от следствия.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал в отношении И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время находился на ответственной должности, может препятствовать следствию, поэтому с целью пресечения таких действий, суд вынес решение о его аресте.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении него 10 июня согласно ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. 20 августа Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября срок его содержания под стражей.