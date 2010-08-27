Нефть подорожала

Цены на нефть в пятницу незначительно растут на фоне повышения американских фондовых индексов и ожиданиях аналитиками выступления главы ФРС США Бена Бернанке, сообщает Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 14.43 мск увеличилась на 0,19 доллара за баррель, или на 0,3% - до 73,55 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 14.54 мск повысилась на 0,82 доллара, или на 1,1% - до 74,98 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

По итогам четверга стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 73,36 доллара за баррель.

В пятницу в городе Джексон Холл, штат Вайоминг состоится встреча глав ключевых ЦБ мира, в ходе которой глава Федрезерва Бен Бернанке выступит с речью. Аналитики ожидают, что будут предприняты новые меры по стимулированию американской экономики.

"Доказано, что 70 долларов за баррель - твердый минимум цен с конца прошлого года", - заявил аналитик BNP Paribas SA из Лондона Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian).