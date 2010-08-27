Цель газовых переговоров - 12 млрд. кубов газа RUE - Cоболев

Настоящей целью украинской власти в газовых переговорах с Россией является осуществление сделки с почти 12 млрд. кубометрами газа «РосУкрЭнерго».

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

“Новый газовый контракт с Российской Федерацией нужен украинской власти лишь для одного – для проведения сделки с почти 12 млрд. кубометров газа «РосУкрЭнерго» таким образом, когда этот газ будет гарантирован по поставкам РАО “Газпрома”, а “Газпромом” в свою очередь - “Нафтогазу Украины”, - отметил С.СОБОЛЕВ.

По его словам, именно с этой целью стороны сегодня обсуждают возможность увеличения объемов закупки российского газа на 20 млрд. кубометров.

По оценке С.СОБОЛЕВА, данная схема “позволяет фактически заработать ФИРТАШУ от 1 до 1,5 млрд. долл.”.

С.СОБОЛЕВ также выразил уверенность, что апелляционный суд подтвердит решение Шевченковского районного суда Киева, который, в свою очередь, подтвердил вердикт Стокгольмского арбитража о том, что «Нафтогаз» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» газ.

Как сообщалось, сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что НАК "Нафтогаз Украины" и «РосУкрЭнерго» якобы уже согласовали схему возвращения 12 млрд. кубометров газа.

Спор между компаниями должен быть рассмотрен в Высшем хозяйственном суде, и в случае решения в пользу «РосУкрЭнерго» "Нафтогаз" в течение нескольких дней спишет газ в пользу швейцарской компании.

Однако потом НАК воспользуется правом требования от «РосУкрЭнерго» 1,7 млрд. долларов по договору переуступки долга с "Газпромом". «РосУкрЭнерго» якобы вернет эту сумму в виде газа из расчета текущей импортной цены 248,72 долларов за тысячу кубометров, то есть 6,8 млрд. кубометров, а остальные 5,2 млрд. кубометров должна будет продать на внутреннем рынке через "УкрГаз-Энерго" с минимальной наценкой, благодаря чему большая часть прибыли останется на счетах «РосУкрЭнерго».