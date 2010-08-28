В Украине планируется добывать более 90 млн. тонн угля в год

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что до конца 2015 года Украина должна выйти на уровень добычи угля, который будет составлять более 90 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на Всеукраинском торжественном собрании по случаю 75-летия Стахановского движения и Дня шахтера, которое состоялось сегодня в г. Стаханов Луганской области.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на современном этапе угледобывающая отрасль, а следовательно и шахтерский труд, является важной составляющей обеспечения энергетической безопасности государства.

«Одним из приоритетных вопросов для меня является решение проблем в угольной отрасли. Я хочу, чтобы каждый работник был защищен государством», - отметил Президент.

По словам главы государства, он постоянно работает в контакте с профильным министерством, правительством с целью выполнения задачи по стабилизации ситуации в угольной промышленности, возобновлению добывающего потенциала, модернизации шахт и повышению престижа шахтерского труда.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, государственным бюджетом на этот год предусмотрено около 8 млрд. грн. на реформирование и развитие угольной отрасли Украины.

Президент также заявил, что реформы в угольной отрасли также серьезно коснутся ее производственной сферы.

«Правительством уже разработана новая редакция государственной программы «Украинский уголь», которая предусматривает коренное обновление основных фондов промышленности и дальнейшее развитие действующих шахт», - заявил глава государства.

Он констатировал, что реализация этой программы даст возможность обеспечить увеличение объемов добычи угля до конца 2015 года на уровне более 90 млн. тонн в год.