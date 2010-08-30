Бойко: Россия понимает важность «жизненно необходимых» объемов транзита газа через Украину

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО считает, что российские партнеры понимают важность «жизненно необходимых» объемов транзита газа через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире российского телеканала «Вести» по итогам переговоров с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Что особенно важно для нашей страны, что у наших российских партнеров есть четкое понимание жизненно необходимых объемов транзита в будущем и перспектив развития нашей газотранспортной системы. Это ключевое, что для нас является принципиальным», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

По информации телеканала «Вести», российский газовый холдинг уже представил перечень месторождений, которые может внести в совместное предприятие - среди таких активов могут быть месторождения в Западной Сибири или на юге России.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Ю.БОЙКО подчеркнул, что Украина хочет получить гарантии от ОАО «Газпром» на загруженность своей газотранспортной системы.

«Мы хотим получить гарантии от «Газпрома», что будут достаточные объемы транзита. Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне от транспортных потоков российского газа», - подчеркнул министр.

Ранее Ю.БОЙКО неоднократно отмечал, что вопрос загрузки украинской ГТС является чрезвычайно важным для энергетической безопасности Украины.