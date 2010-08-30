Котировки фьючерсов на нефть выросли на 2,5%

Фьючерсы на сырую нефть завершили неделю трехдневным ростом, так как прозвучавшие в пятницу комментарии управляющего Федеральной резервной системы США Бена БЕРНАНКЕ вселили в инвесторов уверенность в том, что центральный банк США примет меры, если восстановление американской экономики окажется под угрозой, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,81 доллара, или 2,5%, – до 75,17 доллара за баррель.

Нефтяные фьючерсы впервые с 18 августа закрылись выше отметки 75 долларов за баррель. Трехдневный рост компенсировал падение, в ходе которого в середине дня в среду был достигнут двухмесячный минимум 70,76 доллара за баррель.

Фьючерсы подорожали в пятницу после того, как Б.БЕРНАНКЕ заявил, выступая в Вайоминге, что ФРС привержена задаче по оказанию поддержки экономике и располагает для этого необходимыми инструментами. Хотя Б.БЕРНАНКЕ и не сказал, что будут приняты новые меры, рост, наблюдавшийся на многих рынках, свидетельствовал об уверенности инвесторов в готовности центрального банка действовать.

Возросшая уверенность инвесторов в восстановлении экономики побудила их покинуть доллар, который часто используется в качестве валюты-убежища, когда перспективы не радуют. Пара евро/доллар недавно упала до отметки 1,2732. Это, в свою очередь, оказало повышательное давление на выраженную в долларах цену нефти, так как нефть стала более доступной для держателей других валют.

Министерство торговли в пятницу сообщило о том, что ВВП США во втором квартале вырос с учетом коррекции на сезонные колебания на 1,6% годовых, тогда как ранее сообщалось о росте на 2,4%. Тем не менее, пересмотренный показатель оказался выше прогноза экономистов, которые ожидали роста на 1,3%.

Однако многие по-прежнему озабочены тем, что на рынке слишком много нефти, а спроса со стороны США, крупнейшего потребителя нефти в мире, недостаточно, чтобы эту нефть использовать.

Ранее правительство опубликовало отчет, согласно которому запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США находятся на самом высоком уровне как минимум за 27 лет.

В связи с этим многие аналитики предупредили, что новые разочарования, связанные с экономикой, снова спровоцируют падение цен на нефть.

По итогам торгов в пятницу сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене на 3,94 цента, или 2,1%, – до 1,9479 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,51 цента, или 1,8%, – до 2,0443 доллара за галлон.