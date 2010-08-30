Цены на бензин в Украине не изменились

С 20 по 27 августа 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 20 по 27 августа 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты сохранились на таком уровне: на бензин А-80 – 6,95 грн./л, на бензин А-92 – 7,31 грн./л, на бензин А-95 – 7,63 грн./л, на дизельное топливо – 6,88 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.