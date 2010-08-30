Кабмин увеличил количество членов НКРЭ

Кабинет Министров Украины назначил членом Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Валерия КАЛЬЧЕНКО.

Об этом сказано в распоряжении правительства №1707 от 27 августа т.г., текст которого размещен на правительственном портале.

Таким образом, правительство увеличило количество членов комиссии с пяти до шести членов.

Отметим, членами комиссии также являются ее председатель Сергей ТИТЕНКО, Юрий АНДРИЙЧУК, Виктор МЕРКУШОВ, Сергей ДУНАЙЛО и Константин ТЕЛИЧКО.

Как пояснил УНИАН сам В.КАЛЬЧЕНКО, решение о расширении количественного состава комиссии принято правительством на основании требований переходных положений Закона «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины» (от 9 июля 2010 года). Согласно этим требованиям, в частности, до создания Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (до 1 января 2011 года) ее функции временно возложены на НКРЭ.

Напомним, В.КАЛЬЧЕНКО возглавлял НКРЭ с февраля 2005 года по август 2006 года, а также с декабря 2007 года по март 2010 года.

Справка УНИАН. НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе и в сфере теплоснабжения.