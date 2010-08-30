Кабмин назначил двух членов правления «Нафтогаза»

Кабинет Министров Украины назначил членами правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия БОРИСОВА и Сергея ВИНОКУРОВА.

Соответствующие постановления Кабмина №1702-р и 1703-р от 27 августа 2010 года опубликованы на правительственном портале.

Напомним, Ю.БОРИСОВ с марта т.г. возглавляет ДК «Укргазвыдобування», а С.ВИНОКУРОВ – ДК «Укртрансгаз».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.