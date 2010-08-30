Реализация бензина через АЗС выросла на 0,8%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6308 единиц, в июле 2010 года увеличилась на 0,8%, по сравнению с июлем 2009 года, до 354,4 тыс. тонн, а дизельного топлива на 7,7% – до 160,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 38,8% – А-90-93, 6,2% – А-72-80.

В июле через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,888 млрд. грн., из которой 3,574 млрд. грн. (73,1%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,314 млрд. грн. (26,9%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 августа на АЗС в остатках насчитывалось 131,2 тыс. тонн бензина и 58,5 тыс. тонн дизельного топлива.