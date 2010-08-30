Янукович пригласил Германию к реконструкции украинской ГТС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил Германии принять участие в реконструкции украинской газотранспортной системы.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ, которая состоялась сегодня после их встречи в Берлине.

«Сегодня я еще раз убедился в том, что Германия для Украины является стратегическим партнером в Европейском Союзе, с которым мы можем работать, обсуждая и решая совместно много разных направлений, которые являются взаимовыгодными для Украины и Германии», - сказал Президент Украины.

Как отметил глава государства, одним из наиболее актуальных вопросов украинско-немецких отношений является сфера энергетической безопасности и развития украинской газотранспортной системы.

«Это очень важный вопрос, дискуссия вокруг которого должна быть открытой, прозрачной. И, безусловно, мы должны найти те решения, которые сделают невозможным вопрос нестабильности поставок газа в Европу», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что для Украины это принципиально: «Украина хочет и будет надежным партнером как для России – владельца газа, так и для потребителя – стран Европейского Союза”.

В связи с этим Президент Украины заявил, что украинская сторона видит Германию партнером в будущем процессе реконструкции ГТС.

«Такое предложение я сегодня сделал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Германия готова

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что немецкая сторона готова осуществлять инвестиции в развитие экономики Украины, в частности, принимать участие в процессе реконструкции газотранспортной системы.

Об этом А.МЕРКЕЛЬ заявила на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции, которая состоялась в Берлине.

Как отметила канцлер ФРГ, экономическое сотрудничество Украины и Германии имеет значительные возможности для расширения и повышения эффективности. По ее словам, осенью в Киеве состоится украинско-немецкий энергетический форум, в рамках которого стороны обсудят актуальные вопросы в этой сфере.

«Этот форум будет играть для энергетической политики важную роль. В частности, будут обсуждены возможности, как Германия сможет помочь Украине в реструктуризации украинского газового рынка, играя при этом позитивную роль. Мы договорились, что будем говорить конкретно и работать вместе», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.