Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть в понедельник снова начинают снижение после роста в конце прошлой недели на фоне опасений аналитиков по поводу спроса на топливо в крупнейшем потребителе энергоресурсов - США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 14.44 мск уменьшилась на 0,21 доллара за баррель, или на 0,3% - до 74,96 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 14.54 мск понизилась на 0,68 доллара, или на 0,9% - до 75,68 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

По итогам пятницы стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 75,17 доллара за баррель.

"Снижение цен - это реакция на сильное повышение на прошлой неделе, а макроэкономические данные из США остаются слабыми. Сегодняшнее падение также можно связать с ростом курса доллара. Но смысл в том, что нефть дорожает на ожиданиях роста спроса на топливо над запасами топлива", - заявил глава аналитического подразделения Commerzbank AG Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

На 15.04 мск понедельника евро подешевел до 1,2706 доллара против 1,2733 доллара за евро по итогам торгов в пятницу.