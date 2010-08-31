Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне слабой макроэкономической статистики из США - крупнейшем мировым потребителем энергоресурсов, сообщает РИА Новости

По данным американского министерства торговли потребительские доходы населения США в июле по сравнению с июнем выросли на 17,6 миллиарда долларов, или 0,2%. Однако эти данные хуже ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на показатель в 0,3%.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,05 доллара - до 76,60 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,47 доллара - до 74,70 долларов за баррель.