Газовое СП — "развод на бабки" под гипнозом обещаний?..

«Газпром» приступил к практической реализации своей давней мечты — созданию совместного предприятия с «Нафтогазом». То, что инициатива уже многие-многие годы исходит от российского монополиста, ярко подтверждает очевидность выгоды такого объединения для «Газпрома». Теперь дело за малым - убедить Украину в том, что и для нее СП является привлекательным вариантом. Судя по всему, убеждать нас будут сразу по нескольким направлениям. Так, глава «Газпрома» пообещал рядовым украинцам газ по внутрироссийским ценам, что, по идее, должно автоматически сделать общественное мнение в Украине сторонником российского проекта. В свою очередь, в украинском правительстве говорят о том, что создание СП позволит не только пересмотреть цену российского газа, но и даст гарантии наполняемости газотранспортной системы Украины в будущем. И хотя оба эти аргумента в пользу СП не выдерживают критики экспертов, вероятность его создания все же очень велика. Опыт свидетельствует, что о нюансах газовых переговоров между Украиной и Россией мы узнаем лишь то, что нам позволено знать, тогда как самые важные детали известны только узкому кругу избранных, которые и принимают окончательное решение. Страну опять, судя по всему, как и в случае с весенним "газом по-флотски", поставят перед фактом - договорились о том-то и том-то. Все, точка. Можно только предположить, каков будет результат, если новая украинская власть в украинско-российских газовых отношениях, увы, руководствуется принципом "Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад".

Кому я должен - всем прощаю

Именно этим афоризмом можно охарактеризовать позицию Украины в отношении своих обязательств в газовой сфере, взятых перед международными организациями. Но обо всем по-порядку.

Весной этого года премьер-министр РФ Владимир Путин выступил с инциативой создать совместное предприятие, в которое вошли бы «Газпром» и «Нафтогаз». Тогда было много разговоров о том, что такое СП стало бы попросту поглощением украинской компании многократно превосходящим ее по капитализации «Газпромом». В общем, казалось, что эта тема заглохла надолго.

Но вот ближе к осени глава украинского Кабмина Николай Азаров заявляет о необходимости пересмотра цены российского газа для Украины, а министр топлива и энергетики Юрий Бойко в последней декаде августа отправляется в Москву на соответствующие переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По завершении этих переговоров Алексей Миллер заявляет, что после создания СП поставка газа для населения Украины могла бы осуществляться по ценам, по которым осуществляется поставка газа для населения России. «У нас цена на газ для населения России устанавливается государством, является нерыночной, на сегодняшний день это чуть больше 60 долларов за тысячу кубометров", — заявил на этой неделе А.Миллер. Предложение в глазах рядового украинца весьма привлекательное, особенно если учесть, что с 1 августа газ для него подорожал на 50%. Остается вопрос — что Россия потребует взамен. И тут уж, как говорится, к гадалке не ходи — конечно же, речь будет идти о украинской ГТС.

Как считает президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр Тодийчук, в переговорах по цене газа с Россией главный вопрос в том, что Украина должна отдать, поскольку всем понятно, что речь идет о сделке, а не об "агромадном" подарке одного государства братскому народу государства соседнего. «Мы прекрасно помним, что как Юлия Тимошенко в 2009 году, так и нынешнее правительство в Харькове, подписали с Россией договоры на абсолютно несимметричных условиях. Украина в итоге оказывалась в проигрыше. Если сейчас Украина отдаст за пару миллиардов долларов свою газотранспортную истему, то, учитывая нынешнюю цену газа, мы получим скидку на несколько лет, но де-факто этот газ обойдется нам дороже рыночной цены», - отмечает А.Тодийчук.

Что касается цен на газ для населения в Украине и в России, то они, по словам эксперта, сравнялись только недавно. Если в Украине после подорожания газ будет стоить в среднем 900 грн. за 1 тыс. кубометров, то в России он уже стоил в среднем приблизительно 800 грн. за 1 тыс. кубометров. Но если вспомнить о том, что в апреле 2011 года мы планируем поднять стоимость газа еще на 50%, то разница между средней ценой газа для населения в Украине станет уже более существенной - 1350 грн за 1 тыс. куб. м для Украины и 800 грн. для России. Цифры эти весьма условны, но они могут дать понимание того, что мы можем выиграть в теории. На практике же Россия тоже не намерена дотировать собственных рядовых потребителей газа и планирует к 2014 году выровнять внутренние цены со среднеевропейскими. Таким образом, мы снова можем получить лишь условную скидку, как это уже было после харьковских договоренностей.

Но даже если абстрагироваться от этой арифметики, то, по мнению А.Тодийчука, ведя переговоры с Россией о создании газового СП, Украина просто обязана помнить о том, что взяла на себя ряд обязательств перед МВФ и Еврокомиссией, подписала Брюссельскую декларацию. «Членство в Европейском энергетическом содружестве также предполагает определенные правила игры. Кто-то должен собрать все эти документы воедино и проанализировать - не нарушит ли Украина обещания, данные своим партнерам. Нас и так уже почти перестали рассматривать как последовательного игрока на энергетическом рынке Европы», - подчеркнул А.Тодийчук.

Он также убежден, что в последнее время в Украине осуществляется последовательная дезинформация населения относительно газовых вопросов. «Весной этого года нам говорили, что харьковские договоренности по газу позволят цены для населения не поднимать. Затем нам сказали, что цена все же поднимется, но только 1 августа текущего года, и больше она расти не будет. Однако потом на сайте МВФ мы читаем, что Украина обязалась поднять цены на газ для населения и с 1 апреля 2011 года - еще на 50%», - напомнил эксперт и добавил: «Сегодня можно услышать разговоры о том, что мы не будем выполнять обязательства перед МВФ относительно приведения цены на газ для населения в соответствие с рыночнообоснованной. Но как в таком случае страна сможет рассчитывать на сохранение доверия со стороны международных финансовых организаций?».

Конечно, Украине не впервой доказывать МВФ, что она просто не в состоянии выполнить его требования, данные в обмен на уже полученные кредиты. Можно и в этот раз пожаловаться на низкую платежеспособнось населения. Но тут Украина рискует оказаться в роли того самого пастуха, который любил развлекаться, крича «волки, волки»...

Если соображать, то на троих

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут убежден, что, прежде чем вести переговоры о создании Совместного предприятия с «Газпромом», украинскому правительству следует реформировать наконец «Нафтогаз», выделив в отдельные компании такие его составляющие, как газотранспортировка, газодобыча и поставка газа конечным потребителям. «Только после этого может идти речь о каком-то объединении активов. При этом двустороннее СП с Россией не будет гарантировать загрузки украинской ГТС. Наша газотранспортная система в таком случае будет загружена ровно настолько, насколько конкурентными будут российские цены на газ на европейском рынке. За последние 2 года объем продаж российского газа в Европе существенно сократился. У РФ сегодня серьезнейшая проблема нарастить объемы продаж газа в странах ЕС. «Газпром» с E.On, Gaz de France Suez, ENI находятся в жесткой конкуренции с другими более мелкими компаниями. Европейское законодательство дает всем равный доступ на рынок газа, поэтому к украинско-российскому СП крайне необходимо привлечь и конечного потребителя, то есть Евросоюз», - убежден А.Нарбут.

Однако, по его словам, когда россияне ведут переговоры о создании СП, они хотят сохранить монопольную позицию, нам же эта позиция не приемлема. «Для России всегда будет интересно как можно дороже продать свои энергоносители, в том числе и на внутреннем рынке. В результате для нас соглашение относительно получения газа по внутрироссийским ценам может через 3-5 лет стать настоящей удавкой. Я бы считал наиболее эффективным вариантм создание такого СП, которое диверсифицировало бы для нас источники газа. К примеру, если в рамках СП Украина сможет добывать газ из Самарского месторождения или другого не слишком удаленного от нашей границы месторождения, а себестоимость добытой там тысячи кубометров газа не будет привышать 60-70 долларов, вот тогда СП создавать стоит. Опять же, такое СП должно иметь долгосрочный контракт на поставки газа в Украину через российскую ГТС и правильно сформированную систему управления, где РФ не будет иметь права вето на продажу газа по цене не ниже, чем цена «Газпрома».

Последний фактор, по мнению А.Нарбута, является особенно важным, так как ценовой диктат «Газпрома» сведет на нет все те плюсы, которые могло бы иметь СП для Украины.

Эксперт также отмечает, что, слушая предложения главы «Газпрома», стоит помнить о том, что Алексей Миллер абсолютно не политическая фигура, а всего лишь менеджер на службе у государства. «Вспомните, что обещал нам Владимир Путин в 2009 году, говоря о трехлетнем переходном периоде в отношении увеличения цены газа для Украины, и где оказались эти заявления. Если такова цена слова Путина, то кто такой Миллер в стране, где все решения по газу принимаются на политическом уровне», - добавил А.Нарбут.

Подытоживая, он выразил опасение относительно того, что сторона предлагающая сделает такое предложение, от которого наши переговорщики не смогут отказаться. «Я имею ввиду весь комплекс коммерческих выгод, который может быть спроецирован на определенных лиц в Украине. К сожалению, примат национальных интересов в газовых переговорах с Россией у нас практически полностью отсутствует в течение последних пяти лет. По результатам переговоров всегда возникала такая коммерческая комбинация, которая была выгодна определенным бизнес-структурам», - отметил А.Нарбут.

Интересно также было бы понять, как коррелируются активные двусторонние действия "Газпрома" и "Нафтогаза" с попыткой на самом высшем украинском уровне таки решить вопрос вокруг ГТС в трехстороннем варианте. Пусть не с ЕС, а отдельно с Германией, разговоры о создании трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС активно велись несколько лет назад. Вот и вчера, Президент Украины Виктор Янукович предложил Германии принять участие в реконструкции украинской газотранспортной системы. Предложение это он сделал во время визита в Германию на встрече с Канцлером Ангелой Меркель. Пока остается не совсем понятным, каким образом Германия вписывается в газпромовско-нафтогазовскую конструкцию. Как, впрочем, можно предположить, что слова Президента являются неким успокаивающе-отвлекающим жестом для Евросоюза.

Свои проблемы с Европой «Газпром» решает за счет Украины?

Буквально сегодня появилось очередное свидетельство того, что в Европе позиции российского газового монополиста слабеют. Зарубежные партнеры активно продвигают свои интересы, и Украине тоже стоило бы воспользоваться ситуацией и проявить жесткость в отстаивании национальных интересов, а не жалость к ослабевшему "старшему брату" в ущерб собственным интересам.

Уже сегодня, 31 августа, российский «Коммерсант» сообщил, что французская GDF Suez обсуждает с "Газпромом" новые механизмы ценообразования. Об этом изданию рассказал начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Станислав Цыганков. По словам топ-менеджера, "они нам говорят, что ситуация на рынке изменилась кардинально, что все, что имелось, устарело и нужно вырабатывать новые подходы". Переговоры о новых условиях ценообразования и поставок начали также немецкие партнеры «Газпрома».

E.On Ruhrgas не скрывает, что "постоянно" ведет переговоры с поставщиками об адаптации условий поставок к текущей рыночной ситуации. В начале года E.On уже добилась того, что 15% от контрактного объема газа (около 14 млрд. кубометров) компания получает по спотовым ценам до конца 2012 года.

В "Газпроме" признаются, что "есть желающие" отменить правило выкупать весь газ в 5-летний период. Как уточняет «Коммерсант», речь идет о так называемом внеочередном праве на изменение контракта. Для этого следует "доказать радикальные перемены на рынке".

Похоже, что эти радикальные перемены наступили для всех, кроме Украины. Мы по прежнему пытаемся выторговать у «Газпрома» какие-то уступки, действуя не с позиции одного из крупнейших потребителей российского газа, а спрашивая - что россияне хотели бы получить взамен. Также почему-то наши переговорщики "забывают", что Украины является крупнейшим транзитером российского газа в Европу, и странно было бы не пользоваться своим монопольным положением так же активно, как "Газпром" использует свою монополию поставщика.

Причина такой непонятной беспомощности, в общем-то, не секрет — в Украине есть очень влиятельные люди, для которых «Газпром» просто старый бизнес-партнер. Если нынешняя власть не отстранит этих людей от принятия решений в газовой сфере, «Газпром» и в дальнейшем будет пытаться хотя бы часть своих проблем решить за счет Украины. А ему будут позволять это делать, приправляя все досужими домыслами об умозрительной заботе о благе народа...

Антон Лосев (УНИАН)